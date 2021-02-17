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Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК 

ТАСС и ещё 17 51 минуту назад
Госдума назначила пять членов в новый состав ЦИК
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в среду утвердила кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Во вторник список кандидатов в новый состав комиссии утвердил профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту. Кандидатом в новый состав ЦИК от единороссов стал руководитель аппарата фракции Константин Мазуревский. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. Кандидатом от фракции ЛДПР стал депутат Александр Курдюмов, а фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.
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Политика , Константин Мазуревский , Николай Левичев , Антон Лопатин , Александр Курдюмов , Евгений Колюшин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , Индия , Саудовская Аравия
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