Госдума назначила пять членов в новый состав ЦИК

Госдума на пленарном заседании в среду утвердила кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Во вторник список кандидатов в новый состав комиссии утвердил профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту. Кандидатом в новый состав ЦИК от единороссов стал руководитель аппарата фракции Константин Мазуревский. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. Кандидатом от фракции ЛДПР стал депутат Александр Курдюмов, а фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.