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Москва

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора.

"Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+, — говорится в сообщении. — Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей".

Путин и Мухаммед бен Сальман также "рассмотрели тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин", а также обсудили вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также, по данным Кремля, в разговоре "затрагивалась и региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива".
Российский президент и наследный принц условились продолжать поддерживать контакты между странами на различных уровнях.
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Политика , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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