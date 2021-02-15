Cергей Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией 

По его словам, формат отношений с членами ЕС в настоящее время состоит в редких встречах, на которых в первую очередь затрагиваются интересы Брюсселя. Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, но для это этого европейские партнеры должны учитывать интересы Москвы.

— Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес, — цитирует Лаврова РИА Новости

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия «не уходит из Европы».