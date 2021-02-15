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Москва

В Кремле разъяснили слова Путина о Донбассе 

РИА Новости 35 минут назад
Песков разъяснил обещание Путина «не бросать Донбасс»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о том, что Россия "не бросит" Донбасс: РФ оказывает проживающим там русскоязычным людям помощь, в том числе гуманитарную, и будет продолжать это делать.
Ранее на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали в эфире телеканала "Россия 24", Путин заявил, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что". Он подчеркнул при этом, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.

"Во-первых, естественно, вы наверное обратили внимание и целиком на ответ Путина, наверняка. И говоря о фразе "Донбасс не бросим, несмотря ни на что", конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее", — сказал Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу пояснить слова президента про "несмотря ни на что".

Говоря о фразе Путина "Донбасс мы не бросим", представитель Кремля напомнил, что в этом регионе живет много русских, русскоязычных людей.

"Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", — сказал его пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос, имел ли Путин в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста. "Я бы не стал в данном случае развивать, там из контекста все предельно понятно", — сказал он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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