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Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов 

ТАСС и ещё 6 49 минут назад
Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 90-х
Фото: РИА Новости
Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема, она должна улучшать структуру экономики, а раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру", — сказал глава государства, комментируя выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Путин добавил, что приватизацию нужно проводить "в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть и миллиарды".

"Любой шаг в этом направлении должен создавать — и не формально, а фактически, на практике — более эффективного собственника", — уверен президент.

Он предложил Зюганову затронуть эту тему во время двусторонней беседы, чтобы "если есть какие-то конкретные озабоченности, их обсудить".
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Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , КПРФ
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