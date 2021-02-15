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Москва

Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко 

Мария Иванова 28 минут назад
Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко
Фото: ТАСС
Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что президенты России и Белоруссии на ближайших переговорах обсудят интеграцию стран и вопросы из «финансово-кредитной сферы». Об этом сообщает РБК.
Встреча президентов должна состояться в конце февраля. Как писал «Рамблер», источники «Коммерсанта» в российском правительстве заявили, что на этих переговорах Лукашенко может попросить у Москвы помощь на три миллиарда долларов.
Макей заявил, что обсуждение темы кредитов не исключено.

«Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — заявил он.

По словам министра, последние события, «которые происходят внутри и вокруг» двух стран, «обязательно подтолкнут» Россию и Белоруссию «к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате».
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Политика , Владимир Макей , МИД , Правительство РФ
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