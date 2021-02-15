Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко 

Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что президенты России и Белоруссии на ближайших переговорах обсудят интеграцию стран и вопросы из «финансово-кредитной сферы». Об этом сообщает РБК.
Встреча президентов должна состояться в конце февраля. Как писал «Рамблер», источники «Коммерсанта» в российском правительстве заявили, что на этих переговорах Лукашенко может попросить у Москвы помощь на три миллиарда долларов.
Макей заявил, что обсуждение темы кредитов не исключено.
«Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — заявил он.
По словам министра, последние события, «которые происходят внутри и вокруг» двух стран, «обязательно подтолкнут» Россию и Белоруссию «к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате».