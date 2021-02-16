Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге 

"Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией", — сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.