Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге 

Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией", — сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.
"Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 — ред.)", — добавил губернатор Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городской комитет по здравоохранению оперативно возвращать к плановой работе стационары, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом.
"Прошу медицинский блок не затягивать с возвращением стационаров в плановый режим работы", — сказал Беглов на заседании правительства Петербурга в онлайн-режиме.
Как напомнил губернатор, часть больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже вернулась к обычной деятельности. В ближайшее время в ним присоединится многопрофильная городская больница №2, отметил он.
Как сообщал ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, также остановил работу седьмой павильон временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо". К обычной работе возвращаются часть Детской больницы №5 имени Филатова и трех федеральных медучреждений (ВМА имени С. М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-го Военного клинического госпиталя Минобороны).