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Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге
Фото: ТАСС
Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией", — сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.

"Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 — ред.)", — добавил губернатор Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городской комитет по здравоохранению оперативно возвращать к плановой работе стационары, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом.

"Прошу медицинский блок не затягивать с возвращением стационаров в плановый режим работы", — сказал Беглов на заседании правительства Петербурга в онлайн-режиме.

Как напомнил губернатор, часть больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже вернулась к обычной деятельности. В ближайшее время в ним присоединится многопрофильная городская больница №2, отметил он.
Как сообщал ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, также остановил работу седьмой павильон временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо". К обычной работе возвращаются часть Детской больницы №5 имени Филатова и трех федеральных медучреждений (ВМА имени С. М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-го Военного клинического госпиталя Минобороны).
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Политика , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Министерство обороны , Санкт-Петербург
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