Путин рассказал о том, как должна работать власть 

Власть не должна заливать проблемы деньгами, а набраться терпения и работать ритмично. Об этом заявил заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показали в эфире телеканала «Россия-24».

«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает, поэтому понять можно людей, но здесь ведь в чем дело. Дело в том, что власть должна набраться терпения, работать тем не менее ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе», — сказал президент.

Президент подчеркнул, что действовать всегда нужно исходя из здравого смысла и экономической целесообразности. По его мнению, власть должна понимать, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера, а по тому, что хочется чтобы было завтра.

Российский лидер также отметил, что Россия еще не достигла своего пика и находится на «марше развития». Он признал, что у страны еще много проблем, однако в отличие от других, старых или быстро стареющих наций, Россия находится на подъеме, поскольку является достаточно молодой нацией.