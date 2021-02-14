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Москва

Путин отметил недовольство оппонентов России ее достижениями 

Российская Газета 6 минут назад
Президент отметил недовольство оппонентов РФ ее достижениями
Фото: РИА Новости
"С учетом того, что наши ученые изобрели вакцину, это не единственное достижение, у нас много достижений и это начинает уже раздражать… отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике", — подчеркнул Путин.
Президент вспомнил, что в сфере военного строительства "сначала тоже, как над вакциной хихикали". "Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения", — подчеркнул он.
И вот сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры новые образцы российского тактического и стратегического оружия. "Я уже не говорю про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", — заключил Путин.
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