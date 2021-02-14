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Москва

Путин заявил, что Навального использовали противники России 

News.ru и ещё 4 11 минут назад
Президент объяснил, как противники РФ использовали Навального
Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России использовали в своих интересах Алексея Навального, воспользовавшись ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей.
Фрагмент беседы главы государства с редакторами российских СМИ показал телеканал «Россия 24».
По словам Путина, оппоненты Москвы «испокон веков» использовали в своих интересах амбициозных и жаждущих власти людей. Поэтому ничего нового в данной ситуации нет.

Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти… И всё это просто самым активным образом используется, — отметил российский лидер.

Говоря об акциях протеста, Путин подчеркнул, что ситуацию с Навальным используют именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, «человеку стало хуже жить».

Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить… Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь… И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других регионах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчёт, — указал Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях, заявил Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ. При этом он напомнил, на ком лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.
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Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин
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