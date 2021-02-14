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Москва

Путин высказался об угрозе «сворачивания» зарубежных интернет-сервисов 

РИА Новости и ещё 7 13 минут назад
Путин назвал условие ограничения зарубежных интернет-гигантов
Фото: РИА Новости
Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", — сказал Путин.

По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".
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Политика , Владимир Путин
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