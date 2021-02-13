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Россия и США обсудили Парижское соглашение по климату 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Россия и США обсудили Парижское соглашение по климату
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили Парижское соглашение по климату и договорились налаживать контакты, сообщил российский МИД.

«Тринадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров поприветствовал желание новой администрации США вернуться в эту договоренность. Было подчеркнуто, что Россия открыта для диалога «в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)».
Кроме того, Лавров и Керри договорились налаживать контакты между компетентными органами стран из-за предстоящих мероприятий по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго.

«В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран», — добавляется в сообщении.

В январе избранный президент США Джозеф Байден решил подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
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Комментарии
Политика , Джон Керри , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Париж , США , Франция
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