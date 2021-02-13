Эксперты раскритиковали реформу ПФР

Реформа Пенсионного фонда , связанная с объединением с другими госфондами, не сулит положительных изменений для пенсионеров. Такого мнения придерживается преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко

По его словам, участие государства в этом процессе может привести к коррупции.

Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему, — приводит мнение экономиста URA.RU.

В том, что ничего существенного происходить не будет в результате реформы ПФР, уверен доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. По его словам, финансовая модель организации на протяжении достаточно долгого времени показала низкую эффективность. И для россиян ничего не изменится.

Содержательно на выплатах может сказаться, если меняется возраст выхода на пенсию, меняется формула начисления. Этого пока ничего происходить не будет, — отмечает эксперт.