Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Эксперты рассказали, чем грозит пенсионерам реформа ПФР 

News.ru 11 минут назад
Эксперты раскритиковали реформу ПФР
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Реформа Пенсионного фонда, связанная с объединением с другими госфондами, не сулит положительных изменений для пенсионеров. Такого мнения придерживается преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.
По его словам, участие государства в этом процессе может привести к коррупции.

Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему, — приводит мнение экономиста URA.RU.

В том, что ничего существенного происходить не будет в результате реформы ПФР, уверен доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. По его словам, финансовая модель организации на протяжении достаточно долгого времени показала низкую эффективность. И для россиян ничего не изменится.

Содержательно на выплатах может сказаться, если меняется возраст выхода на пенсию, меняется формула начисления. Этого пока ничего происходить не будет, — отмечает эксперт.

Накануне стало известно об отставке главы ПФР Максима Топилина. Политологи связали его уход с грядущей реформой Пенсионного фонда. Новым главой организации стал глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с Пенсионным фондом России явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что бывший глава Минтруда Максим Топилин, возглавивший в кабинете министров Мишустина ПФР, уйдёт в отставку. Не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
News.ru: последние новости
Захарова заявила, что Украина упустила шанс на мир в Донбассе Захарова заявила, что Украина упустила шанс на мир в Донбассе Лавров назвал ожесточёнными попытки Запада сделать Россию «послушной» Лавров назвал ожесточёнными попытки Запада сделать Россию «послушной» Названы сроки возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке Названы сроки возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке
Комментарии 3
Политика , Константин Юрченко , Максим Топилин , Андрей Кигим , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение