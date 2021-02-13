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В Крыму назвали недостойной комментария показанную в Турции карту 

RT на русском 34 минуты назад
В Крыму назвали недостойной комментария показанную в Турции карту
Фото: РИА Новости
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов считает, что показанная телеканалом в Турции карта с прогнозом расширения турецкого влияния на юг России является «недостойной комментария».
Об этом информирует РИА Новости.

«Это недостойно госканала и недостойно комментария», — отметил Мурадов.

Ранее сообщалось, что в эфире турецкого гостелеканала TRT1 была продемонстрирована карта, содержащая прогноз компании Stratfor касательно расширения зоны влияния Турции.
Этот прогноз предполагает, что к 2050 году зона влияния Турции якобы охватит регионы юга России, включая Крым, ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока и Балканы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Политика , Георгий Мурадов , Stratfor , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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