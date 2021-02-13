В Крыму назвали недостойной комментария показанную в Турции карту 

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«Это недостойно госканала и недостойно комментария», — отметил Мурадов.

Этот прогноз предполагает, что к 2050 году зона влияния Турции якобы охватит регионы юга России, включая Крым, ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока и Балканы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.