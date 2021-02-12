Захарова: Киев упустил шанс к миру в Донбассе 

Украинская сторона делает все, для того чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.

«12 февраля, исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», — цитирует Захарову РИА «Новости».

«Комплекс мер» был одобрен СБ ООН , он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.

«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», — добавила представитель МИД.

Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял , что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.