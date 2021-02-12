Пушков: ЕС перешел на новый уровень противостояния с Россией

«Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов — это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», — считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС — он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими — они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной Раде Украины», — констатировал Пушков.
«Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», — уверен собеседник.
«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014-2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», — заключил Пушков.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины — это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», — ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова.