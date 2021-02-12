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Москва

Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции 

Российская Газета 1 час назад
Патрушев встретился с генсеком по нацбезопасности Франции
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в пятницу в Москве с генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности.
Патрушев и Буйон уделили отдельное внимание "сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий".
В целом были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности.
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Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Москва , Париж , Франция
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