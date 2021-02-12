Патрушев встретился с генсеком по нацбезопасности Франции

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Патрушев и Буйон уделили отдельное внимание "сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий".

В целом были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности.