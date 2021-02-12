Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме призвали Байдена посетить Крым 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Госдуме призвали Байдена посетить Крым
Фото: Reuters
Депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену приехать в Крым с официальным визитом, чтобы лично разобраться с тем, что происходит на полуострове. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Недавно политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявл, что США никогда не признают Крым российской территорией.
Михаил Шеремет напомнил, что Крым в составе России уже семь лет и от признания США крымчанам «ни холодно, ни жарко».

«Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами», — отметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что такой визит снял бы все вопросы насчет статуса полуострова и введенных санкций.

«Побывав в Крыму, они увидят, как живут крымчане, как радуются и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной. Увидят, как развивается Крым, как тут чтят и уважают демократические ценности», — заверил он.

Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии 2
Политика , Джозеф Байден , Михаил Шеремет , ООН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
00:59
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
Происшествия
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение