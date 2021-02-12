В Госдуме призвали Байдена посетить Крым 

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену приехать в Крым с официальным визитом, чтобы лично разобраться с тем, что происходит на полуострове. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Недавно политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявл, что США никогда не признают Крым российской территорией.
Михаил Шеремет напомнил, что Крым в составе России уже семь лет и от признания США крымчанам «ни холодно, ни жарко».
«Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами», — отметил парламентарий.
Он выразил уверенность, что такой визит снял бы все вопросы насчет статуса полуострова и введенных санкций.
«Побывав в Крыму, они увидят, как живут крымчане, как радуются и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной. Увидят, как развивается Крым, как тут чтят и уважают демократические ценности», — заверил он.