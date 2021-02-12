В Кремле указали на неверную интерпретацию слов Лаврова о разрыве с ЕС

Россия не собирается разрывать связи с Евросоюзом , вопреки скандальным заголовкам, опубликованным в СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, Москва хочет развивать отношения с ЕС, но в то же время нужно готовиться к «недружественным шагам», сообщает ТАСС.

«Хочешь мира, готовься к войне», — охарактеризовал Лавров позицию российских властей.

Песков отметил, что слова главы МИД были неправильно интерпретированы некоторыми СМИ: журналисты в заголовках сообщили, что Россия собирается чуть ли не разрывать отношения с ЕС.

«Мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом», — подчеркнул официальный представитель главы государства.

При этом он согласился с Лавровым в той части, что если ЕС будет накладывать санкции с риском для российской экономики, то лучше быть к этому готовым.