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Москва

В МИД РФ пояснили слова Лаврова о возможности разрыва связей с ЕС в случае санкций 

ТАСС 10 минут назад
Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском дипведомстве.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", — пояснили в дипведомстве.

Лавров заявил о готовности России к разрыву связей с ЕС
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.
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Политика , Видео , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Москва
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