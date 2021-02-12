"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", — пояснили в дипведомстве.