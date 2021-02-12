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Москва

В Кремле развеяли интригу о мюнхенском выступлении Путина 

Мария Иванова 1 час назад
В Кремле развеяли интригу о мюнхенском выступлении Путина
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах у Владимира Путина нет выступления на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате. В ней примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри.
Выступит ли на конференции канцлер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.
Одним из самых известных выступлений Путина стала мюнхенская речь 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и заявил, что система права США перешагнула национальные границы и навязывает себя другим государствам.
Как писал «Рамблер», мюнхенскую речь Путина сравнивали с его недавним выступлением на экономическом форуме в Давосе. Российский президент обратил внимание на усилившееся социальное расслоение в мире, растущее количество региональных конфликтов и санкционные кампании, которые грозят односторонним применением военной силы.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Джон Керри , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Антониу Гутерриш , Владимир Путин , ООН , Еврокомиссия , НАТО
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