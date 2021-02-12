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Москва

Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда 

РИА Новости 24 минуты назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима Топилина, сообщили в пятницу в кабмине.
Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.
О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Андрей Кигим , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ
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