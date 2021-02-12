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Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции 

РИА Новости и ещё 10 22 минуты назад
Песков раскрыл планы Путина на Мюнхенскую конференцию
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцер Германии Ангела Меркель, пока не ясно.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере.
Глава конференции Вольфганг Иншингер рассчитывает, что помимо онлайн мероприятия в традиционные сроки форума в феврале, ему удастся организовать и очную встречу позже в этом году. Полноценную конференцию пока не дает провести пандемия коронавируса.
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Комментарии 6
Политика , Дмитрий Песков , Джон Керри , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Владимир Путин , ООН , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , США
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