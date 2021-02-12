Песков раскрыл планы Путина на Мюнхенскую конференцию

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере.

Глава конференции Вольфганг Иншингер рассчитывает, что помимо онлайн мероприятия в традиционные сроки форума в феврале, ему удастся организовать и очную встречу позже в этом году. Полноценную конференцию пока не дает провести пандемия коронавируса.