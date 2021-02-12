Чубайс получит ещё одну должность 

По словам Александра Шохина, создание консультативного совета даст возможность его составу участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса.

Чубайс, когда заявление принёс, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть, что сказать, — добавил координатор совета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс считает, что России нужны новые реформы, которые касаются налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это будет важным для формирования в стране «экологически ответственного бизнеса».