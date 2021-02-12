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Москва

Чубайс получит ещё одну должность 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
Анатолий Чубайс будет включён в высший консультативный совет при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Вопрос находится на рассмотрении правления организации.
При этом ранее бывший глава «Роснано» был снят со всех постов в РСПП. Компанию Чубайсу составят президент союза Александр Шохин, в обязанности которого войдёт координация совета, глава «Интерфакса» Михаил Комиссар, вице-президент ТПП Владимир Дмитриев, сообщает РБК.
Также в первоначальный состав совета включат председателя совета директоров «Автотора» Владимира Щербакова и президента Института современного развития Игоря Юргенса.
По словам Александра Шохина, создание консультативного совета даст возможность его составу участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса.

Чубайс, когда заявление принёс, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть, что сказать, — добавил координатор совета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс считает, что России нужны новые реформы, которые касаются налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это будет важным для формирования в стране «экологически ответственного бизнеса».
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Политика , Видео , Владимир Щербаков , Александр Шохин , Игорь Юргенс , Михаил Комиссар , Анатолий Чубайс , Владимир Дмитриев , Роснано , Российский союз промышленников и предпринимателей , Торгово-промышленная палата , Интерфакс
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