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Москва

Небензя заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Небензя констатировал нежелание Киева выполнять Минские соглашения
Фото: Reuters
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти уже не скрывают нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.
Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных возле линии соприкосновения в Донбассе.
Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.
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Политика , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , Василий Небензя , ООН , ИТАР-ТАСС , Киев
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