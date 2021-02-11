Москва назвала Берлин и Париж соучастниками преступлений в Донбассе

"Интересно, что участники нормандского формата, а именно Германия, Франция, да и другие страны не отвергают прямого диалога, например, с движением Ансар Алла в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье", — сказал Небензя.