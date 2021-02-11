Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков 

В ходе проверки реконструкции одного из главных проспектов города он заявил, что улицы после очистки выглядят красиво, однако грязные грузовые машины портят вид. По словам Кадырова, тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства должны быть чистыми, а кузов закрыт.

В январе глава Чечни нашел способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения в республике и ополчился на тонировку автомобилей. Кадыров заявил, что несмотря на снижение числа ДТП в республике, проблема аварийности остается актуальной — часть водителей продолжают допускать грубые нарушения. Кроме того, растет число машин с тонировкой, от которой было поручено избавиться.

Кадыров предлагал жестко бороться с нарушителями — задействовать не только правоохранительные органы , но и общественность и родственников.