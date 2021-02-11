Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков 

Lenta.ru 1 час назад
Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков
Фото: @kadyrov_95.eng
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал решить вопрос перемещения грязных грузовых автомобилей в черте Грозного. Об этом сообщает «Грозный-информ».
В ходе проверки реконструкции одного из главных проспектов города он заявил, что улицы после очистки выглядят красиво, однако грязные грузовые машины портят вид. По словам Кадырова, тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства должны быть чистыми, а кузов закрыт.
В январе глава Чечни нашел способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения в республике и ополчился на тонировку автомобилей. Кадыров заявил, что несмотря на снижение числа ДТП в республике, проблема аварийности остается актуальной — часть водителей продолжают допускать грубые нарушения. Кроме того, растет число машин с тонировкой, от которой было поручено избавиться.
Кадыров предлагал жестко бороться с нарушителями — задействовать не только правоохранительные органы, но и общественность и родственников.
Власти Чечни неоднократно призывали к строгим мерам в отношении водителей. Так, в ноябре 2020 года Кадыров в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно относится к сотрудникам полиции. В июне того же года Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи. В 2015 году руководитель республики пообещал увольнять всех, включая своих родственников, за нарушение правил дорожного движения.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Путин впервые подробно ответил на вопрос о прививке от коронавируса Путин впервые подробно ответил на вопрос о прививке от коронавируса Глава Пенсионного фонда России ушел со своего поста Глава Пенсионного фонда России ушел со своего поста Лукашенко объявил главное условие своего ухода из власти Лукашенко объявил главное условие своего ухода из власти
Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , МВД , Грозный , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение