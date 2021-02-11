«Яблоко» заявило о травле Явлинского после публикации статьи о Навальном

«Бюро российской объединенной демократической партии «Яблоко» поддерживает тезисы, изложенные в статье председателя федерального политического комитета Г. А. Явлинского и отмечает ее актуальность», — говорится в сообщении на сайте партии. В документе подчеркивается, что «Яблоко» также «не приемлет травлю, злобу и агрессию», развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и самой партии. «Высказываться и давать оценку происходящему — это наша прямая политическая обязанность», — добавили в партии. «Демократическая оппозиция не должна быть платформой для популистов и радикалов, разжигающих ненависть и вражду. В нашей партии всегда существовали и существуют разные мнения и дискуссия по самым острым вопросам, но она может вестись на основе взаимного уважения, понимания общих ценностей и целей», — сказано в сообщении.