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Москва

«Яблоко» поддержало позицию Явлинского по Навальному 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Яблоко» заявило о травле Явлинского после публикации статьи о Навальном
Фото: РИА Новости
Федеральное бюро партии «Яблоко» поддержало тезисы, изложенные в статье председателя политического комитета партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном, и назвало неприемлемой развернувшуюся после публикации статьи травлю.

«Бюро российской объединенной демократической партии «Яблоко» поддерживает тезисы, изложенные в статье председателя федерального политического комитета Г. А. Явлинского и отмечает ее актуальность», — говорится в сообщении на сайте партии. В документе подчеркивается, что «Яблоко» также «не приемлет травлю, злобу и агрессию», развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и самой партии. «Высказываться и давать оценку происходящему — это наша прямая политическая обязанность», — добавили в партии. «Демократическая оппозиция не должна быть платформой для популистов и радикалов, разжигающих ненависть и вражду. В нашей партии всегда существовали и существуют разные мнения и дискуссия по самым острым вопросам, но она может вестись на основе взаимного уважения, понимания общих ценностей и целей», — сказано в сообщении.

Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.
Руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому. В своем письме он, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией».
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию Шлосберга.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Явлинский разгневал сторонников Навального.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Сергей Иваненко , Григорий Явлинский , Лев Шлосберг , Партия "Яблоко" , Деловая газета "Взгляд"
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