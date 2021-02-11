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Москва

Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Россия выплатит Навальному более €50 тысяч по решению ЕСПЧ
Фото: ТАСС
Министерство юстиции России не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади, так как ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении Россией одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ранее удовлетворила жалобу оппозиционера Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.
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"Вынесенное 10 ноября 2020 года ЕСПЧ постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо "политической мотивированности" при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств — членов Совета Европы.
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Политика , Алексей Навальный , ЕСПЧ , ЕС , Совет Европы , Минюст РФ , РИА Новости , Москва , Страсбург , Франция
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