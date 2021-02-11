Россия выплатит Навальному более €50 тысяч по решению ЕСПЧ

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ранее удовлетворила жалобу оппозиционера Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.

"Вынесенное 10 ноября 2020 года ЕСПЧ постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо "политической мотивированности" при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса", — говорится в сообщении.