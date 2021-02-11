Путин заявил об отказе прививаться от COVID-19 на камеру

Владимир Путин рассказал, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Во время встречи с главредами российских СМИ президент сообщил, что может привиться от COVID-19 в конце лета или начале осени — когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок, пишет «Коммерсантъ».
Также российский лидер отметил, что в его прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка. По этой причине, перед тем, как вакцинироваться от коронавируса, ему предстоит посоветоваться с врачами.
Владимир Путин добавил, что не собирается «обезьянничать» и делать прививку перед камерами.
Напомним, ранее Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации. В декабре так же сделал вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Напомним, в конце декабря Владимир Путин сообщил о планах сделать прививку от COVID-19 как только это будет возможно для людей его возраста. Утром 26 декабря Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник V» для прививок пожилым людям. Соответственно, 68-летний Владимир Путин мог бы вакцинироваться уже утром 27 декабря, но решил не спешить.