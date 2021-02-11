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Москва

Зюганов сравнил Белоруссию с Брестской крепостью 

Lenta.ru 19 минут назад
Зюганов сравнил Белоруссию с Брестской крепостью
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил Белоруссию с Брестской крепостью и призвал укреплять Союзное государство. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 11 февраля.

«Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну», — сказал политик, подразумевая вмешательство западных сил в политику других государств.

По его словам, авторы так называемых оранжевых революций «сидели на одной лавке в Йельском университете» в США. «Нас господин [президент США Джо] Байден объявил врагом номер один, и продолжают нас душить по всем направлениям», — добавил он.
Зюганов подчеркнул, что Белоруссия стала самым успешным государством на постсоветском пространстве, так как сохранила свою промышленность и поборола организованную преступность.

«Атака на Белоруссию со стороны так называемого коллективного Запада, церэушников, попытки поджечь ее — это означает попытки поджечь весь русский мир. (…) Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году», — посетовал политик.

Ранее в четверг белорусский президент Александр Лукашенко сравнил ситуацию в республике с развалом СССР. По его словам, сейчас страна переживает переломный момент. Он подчеркнул, что считает Россию основным стратегическим союзником.
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Политика , Геннадий Зюганов , Александр Лукашенко , КПРФ , США
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