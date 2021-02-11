Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным . Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их информации, в заседании, которое прошло в среду, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе. Ни одно государство — член сообщества не высказало возражений против введения новых санкций в отношении России, отметил один из дипломатов.