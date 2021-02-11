Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России 

США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", — подчеркнул он.