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Москва

Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России
Фото: РИА Новости
США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", — подчеркнул он.

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Политика , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , США
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