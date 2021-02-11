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Москва

Постпред РФ оценил высказывания Борреля об отношениях России и ЕС 

ИА Regnum и ещё 4 48 минут назад
Говорить о том, что отношения России и Европейского союза «достигли дна» нельзя. Подобная оценка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он высказал по итогам визита в Москву, является преувеличенной. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что состоявшийся разговор действительно был трудным, но «безусловно откровенным» и «высокопрофессиональным». В ходе переговоров стороны обсудили не только те темы, по которым позиции сторон совпадают, но и то, что на сегодняшний день разделяет РФ и ЕС.

«Именно это и подчёркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», — добавил постпред.

Боррель предложит новые санкции против России
Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву, который состоялся с 4 по 6 февраля, заявил в Европейском парламенте, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия».
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась расценивать итоги состоявшихся в Москве переговоров Лаврова с Боррелем как провал в налаживании диалога с Евросоюзом. Она подчеркнула, что сам Боррель также не разделил этого мнения. по её словам, на пресс-конференцию после переговоров он ничего не сказал о провале или о временах холодной войны.
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии 329
Политика , Видео , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Владимир Чижов , МИД , ЕС , Европарламент , Бельгия , Брюссель , Москва
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