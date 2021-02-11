Говорить о том, что отношения России Европейского союза «достигли дна» нельзя. Подобная оценка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он высказал по итогам визита в Москву , является преувеличенной. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что состоявшийся разговор действительно был трудным, но «безусловно откровенным» и «высокопрофессиональным». В ходе переговоров стороны обсудили не только те темы, по которым позиции сторон совпадают, но и то, что на сегодняшний день разделяет РФ и ЕС.

«Именно это и подчёркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», — добавил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву, который состоялся с 4 по 6 февраля, заявил в Европейском парламенте , что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия».