Лукашенко приедет в Россию за кредитом в 3 млрд долларов

О подготовке встречи лидеров двух стран заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . При этом источники издания уточнили, что она пройдет в Сочи, и назвали возможными датами проведения 22 и 25 февраля.

В ходе переговоров будет затронут финансовый вопрос. Белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой в 2011 году на строительство Белорусской АЭС. По данным Минфина России, на конец сентября 2020 года Минск использовал 4,5 из 10 млрд долларов.

Сейчас Лукашенко намерен получить еще от 3 до 3,5 млрд долларов. Проценты, сроки и размер суммы еще обсуждаются, пояснили изданию источники в правительстве России

«Рамблер» писал, что ранее Москва и Минск договорились о выделении белорусской стороне кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов.