Лукашенко приедет в Россию за кредитом в 3 млрд долларов

До конца февраля в Сочи должна пройти встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров будет поднят вопрос о российском кредите в размере около $3 млрд Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Коммерсант».
О подготовке встречи лидеров двух стран заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом источники издания уточнили, что она пройдет в Сочи, и назвали возможными датами проведения 22 и 25 февраля.
В ходе переговоров будет затронут финансовый вопрос. Белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой в 2011 году на строительство Белорусской АЭС. По данным Минфина России, на конец сентября 2020 года Минск использовал 4,5 из 10 млрд долларов.
Сейчас Лукашенко намерен получить еще от 3 до 3,5 млрд долларов. Проценты, сроки и размер суммы еще обсуждаются, пояснили изданию источники в правительстве России.
«Рамблер» писал, что ранее Москва и Минск договорились о выделении белорусской стороне кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов.