Климов ответил эстонскому депутату на слова о советском «мусоре»

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в эфире радиостанции "Говорит Москва" резкое высказывание главы столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа о некоторых жителях страны.

В комментариях под постом бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook парламентарий назвал защитников "Бронзового солдата" во время демонтажа монумента в 2007 году в Таллине "понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом". Позже комментарий Калласа исчез из социальной сети, однако Sputnik Meedia сделал скриншот этого высказывания.

Сенатор считает слова эстонского депутата проявлением расизма, за которые он должен понести ответственность.

"Это расизм в чистом виде, который в большинстве цивилизованных стран мира уголовно наказуем. Речь не о позволительности, а о том, что если эстонское государство цивилизованное, они должны его примерно наказать", — заявил Климов.

По его мнению, за такое поведение коллеги Калласа должны выгнать политика из партии.

Монумент Воину-Освободителю в Таллине, известный как "Бронзовый солдат", воздвигли 22 сентября 1947 года в день освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее он располагался на холме Тынисмяги в центре эстонской столицы. Однако власти в 2007 году демонтировали его и перенесли на Военное кладбище. Там же перезахоронили останки советских воинов.