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Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко 

Авторадио и ещё 16 1 час назад
Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Как пишет «РИА Новости», конкретные сроки Песков пообещал сообщить позднее. Предыдущая очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.
10 января Лукашенко назвал президента России своим другом. При этом он отметил, что российский лидер — друг не только его, но и всего белорусского народа.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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