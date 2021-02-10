Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко 

Как пишет «РИА Новости», конкретные сроки Песков пообещал сообщить позднее. Предыдущая очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.

10 января Лукашенко назвал президента России своим другом. При этом он отметил, что российский лидер — друг не только его, но и всего белорусского народа.