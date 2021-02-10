В Госдуме отметили аккуратность работы силовиков на незаконных акциях 

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев отметил "высокую аккуратность" работы правоохранителей на несогласованных акциях в Москве : они не поддались на провокации.

В среду проходит заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: "О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних".

"Надо отметить "высокую аккуратность" сотрудников правоохранительных органов и тех, кто им помогал, поскольку они не поддались провокациям, которые активно предпринимались", — сказал Пискарев.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".