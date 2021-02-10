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Москва

В Госдуме отметили аккуратность работы силовиков на незаконных акциях 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Госдуме отметили аккуратность работы силовиков на незаконных акциях
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев отметил "высокую аккуратность" работы правоохранителей на несогласованных акциях в Москве: они не поддались на провокации.
В среду проходит заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: "О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних".

"Надо отметить "высокую аккуратность" сотрудников правоохранительных органов и тех, кто им помогал, поскольку они не поддались провокациям, которые активно предпринимались", — сказал Пискарев.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Василий Пискарев , Госдума , Совет безопасности РФ , МВД , Москва
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