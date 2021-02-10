Чубайс назвал новую религию XXI века 

Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная экономика, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

"Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG — это такая, знаете, почти новая религия, религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика. Вот в этом ряду находится эта категория, не ниже", — сказал он в ходе форума по корпоративному управлению.

Чубайс напомнил, что климатические изменения имеют не локальный, а глобальный характер.