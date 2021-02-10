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Москва

Чубайс назвал новую религию XXI века 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Чубайс назвал новую религию XXI века
Фото: РИА НОВОСТИ
Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная экономика, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

"Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG — это такая, знаете, почти новая религия, религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика. Вот в этом ряду находится эта категория, не ниже", — сказал он в ходе форума по корпоративному управлению.

Чубайс напомнил, что климатические изменения имеют не локальный, а глобальный характер.

"Выбросы CO2 … в Москве, они влияют на климат не только в Москве, но ровно в такой же степени в Сиднее или в Нью-Йорке или, не знаю, или в Киеве, не имеет значения. … Человечество не может игнорировать тех, кто движется плохо, оно будет на это реагировать, это неизбежно. В этом смысле трансграничный (углеродный — ред.) налог — это только первая ласточка, которая наконец заставила бизнес по-настоящему шевелиться", — пояснил он.

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Политика , Анатолий Чубайс , Москва
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