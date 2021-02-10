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Москва

В Госдуме возобновили прием граждан 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Госдуме возобновили прием граждан
Фото: nsn.fm
Депутаты Госдумы возобновляют приём граждан, который ранее был прекращен из-за пандемии COVID-19. Однако пока он будет вестись в формате видео-конференц-связи (ВКС) и проходить по предварительной записи, сообщается на сайте нижней палаты. Записаться на личный прием можно в течение первой и второй недели каждого месяца.
Добавим, депутаты не прекращали работать с гражданами в своих регионах с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что глава «Справедливой России» коронавирусом переболел.
При этом, по словам Володина, пока «стойко держится» вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которому предстоит рабочий визит в Европу, где ситуация с заболеваемостью хуже. Ранее председатель нижней палаты сообщил, что сам привился против COVID-19. По его словам, он перенес вакцинацию легко. По словам Володина, коронавирусом переболело более трети депутатов, а количество сделавших прививку растет.
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Комментарии 3
Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Жириновский , Петр Толстой , Сергей Неверов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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