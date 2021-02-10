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Москва

Кадыров объявил об отмене масочного режима 

Российская Газета и ещё 14 1 час назад
Власти Чечни приняли решение о снятии масочного режима. Ношение масок в общественных местах теперь необходимо только для лиц из группы риска, эта мера является рекомендательной. Об этом заявил 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба.

"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, в республике в последнее время отмечено улучшение эпидситуации по коронавирусу. Он также поблагодарил население Чечни за понимание и поддержку всех ограничительных мер, которые принимали власти региона, а также врачей, которые сделали все, чтобы избавить республику от опасного вируса.
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Кроме того, Кадыров объявил о снятии всех ограничений для прибывающих в Чечню гостей.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — написал он по итогам заседания штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне на 10 февраля число новых случаев заражения коронавирусом составило 22. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 11 тыс. человек. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Комментарии 22
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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