Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Минобрнауки назвало зарплату ученой после вопроса Путина «Где деньги, Зин?» 

Lenta.ru и ещё 11 27 минут назад
Средняя зарплата пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину ученой Анастасии Проскуриной из института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН составила 44 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в этой сумме 25 тысяч — должностной оклад.

Сравнивая с 2019 годом, Фальков отметил, что тогда среднемесячная зарплата из-за гранта Российского фонда фундаментальных исследований была чуть больше 57 тысяч рублей. В целом, добавил он, в институте цитологии РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200 процентов от средней по региону.
8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову.

«У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Позднее руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказало о назначении денег на счете учреждения. По словам ученых, институт не мог потратить остававшиеся к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты, так как деньги были целевыми. В частности, они предназначались на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых обязательств, уточнил представитель НИИ.
Последние новости
Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?» Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?» Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии
Комментарии 506
Политика , Видео , Общество , Антон Силуанов , Анастасия Проскурина , Валерий Фальков , Владимир Путин , РАН , Минобрнауки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Видео спасения женщины из-под снежного завала
00:59
Видео спасения женщины из-под снежного завала
Происшествия
Видео с места массового отравления в детском саду
01:37
Видео с места массового отравления в детском саду
Происшествия
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
02:33
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
Происшествия
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
01:34
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
Происшествия
Видео с подменой мертвых детей на кукол
00:15
Видео с подменой мертвых детей на кукол
Происшествия
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
00:23
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
В мире
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
01:45
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
Происшествия
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
00:59
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
В мире
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение