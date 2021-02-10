Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников и обеспечить прозрачные и справедливые выплаты. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», ранее на заседания Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин поднял вопрос зарплат сотрудников региональных учебных заведений и университетов.

Глава государства поинтересовался у старшего научного сотрудника ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной , сколько она получает. И получил ответ, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей, а во время пандемии — 32 тысячи рублей с учетом надбавок. При этом научный сотрудник пожаловалась, что была вынуждена формально сократить занятость.

Сегодня Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетникам.

«Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что должны быть подготовлены решения, которые позволят устранить выявленные проблемы, а выплаты должны быть прозрачными и справедливыми.

При этом президент России обратил внимание на то, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам, чтобы все сходилось в отчетах, пишет РИА Новости.

«Сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», — пояснил Путин.

Он напомнил, что смысл должен быть «не в отчетах», а в том, чтобы обеспечить достойные зарплаты специалистов здравоохранения, образования, культуры и социальных служб.