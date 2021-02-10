Путин заявил о подгоне зарплат бюджетников ради отчетов 

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Президент России Владимир Путин в начале совещания с правительством раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах были соблюдены формальные требования, сообщает РИА Новости.

По его словам, очень часто свести концы с концами получается только за счет ухищрений, а реальные доходы граждан остаются низкими. Он припомнил жалобу ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной , которая пожаловалась на зарплату 26 тысяч рублей в месяц, хотя у нее должно быть порядка 80 тысяч.

Глава государства поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетникам и решить проблему с доходами в социальной сфере.