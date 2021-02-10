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Москва

Путин заявил о подгоне зарплат бюджетников ради отчетов 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Президент России Владимир Путин в начале совещания с правительством раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах были соблюдены формальные требования, сообщает РИА Новости.
По его словам, очень часто свести концы с концами получается только за счет ухищрений, а реальные доходы граждан остаются низкими. Он припомнил жалобу ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая пожаловалась на зарплату 26 тысяч рублей в месяц, хотя у нее должно быть порядка 80 тысяч.
«Где деньги, Зин?»: Путин спросил Силуанова о зарплате в регионах
Глава государства поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетникам и решить проблему с доходами в социальной сфере.
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Политика , Видео , Анастасия Проскурина , Владимир Путин , РИА Новости
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