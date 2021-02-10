Поклонская предложила придумавшим сортировать крымчан начать с себя

"Думают, переписали бизнес на подставных людей в Крыму, получают деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", и значит — жизнь удалась. Именно они и являются предателями. Разжигать рознь и ненависть между людьми — много ума не надо. Этим уровнем пусть измеряют себе кое-что другое — наверное, единственное, что еще осталось у них для отнесения к мужскому полу", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.