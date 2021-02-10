Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Измерьте кое-что другое»: Поклонская оценила идею сортировать крымчан 

РИА Новости Крым и ещё 1 10 февраля 2021
Поклонская предложила придумавшим сортировать крымчан начать с себя
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала предложения украинских общественников законодательно закрепить сортировку жителей Крыма по степени "вины" перед Украиной.
Депутат ГД посоветовала "умникам, придумавшим сортировать людей по уровню предательства", начать с себя.

"Думают, переписали бизнес на подставных людей в Крыму, получают деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", и значит — жизнь удалась. Именно они и являются предателями. Разжигать рознь и ненависть между людьми — много ума не надо. Этим уровнем пусть измеряют себе кое-что другое — наверное, единственное, что еще осталось у них для отнесения к мужскому полу", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Ранее представители украинской организации "Крымско-татарский ресурсный центр" выступили с предложением дополнить законопроект "О государственной политике переходного периода" положениями об оценке степени активности сотрудничества крымчан с властями Республики Крым и "вины" перед Украиной. По их мнению, целесообразным путем оценки форм "коллаборации" в отношении конкретного лица с целью последующего реагирования на его действия следует считать применение к нему ряда "индикаторов ответственности". Совокупность таких "индикаторов" должна свидетельствовать о необходимости внесения лица в санкционные списки. Всего предлагается 12 "индикаторов" для определения такой ответственности, которые должны применяться по своей совокупности.
По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, подобные инициативы очень напоминают политику немецких нацистов, которые в свое время создали шкалу расовой принадлежности.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму ответили Киеву на попытку закрыть местный Twitter-аккаунт МИД В Крыму ответили Киеву на попытку закрыть местный Twitter-аккаунт МИД На Украине раздули скандал из-за российского Крыма "Укрзализныци" На Украине раздули скандал из-за российского Крыма "Укрзализныци" О чем Путин скажет в обращении к Федеральному собранию О чем Путин скажет в обращении к Федеральному собранию
Комментарии 2
Политика , Законопроекты , Крым наш , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение