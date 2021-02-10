Поклонская предложила придумавшим сортировать крымчан начать с себя

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала предложения украинских общественников законодательно закрепить сортировку жителей Крыма по степени "вины" перед Украиной.
Депутат ГД посоветовала "умникам, придумавшим сортировать людей по уровню предательства", начать с себя.
"Думают, переписали бизнес на подставных людей в Крыму, получают деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", и значит — жизнь удалась. Именно они и являются предателями. Разжигать рознь и ненависть между людьми — много ума не надо. Этим уровнем пусть измеряют себе кое-что другое — наверное, единственное, что еще осталось у них для отнесения к мужскому полу", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Ранее представители украинской организации "Крымско-татарский ресурсный центр" выступили с предложением дополнить законопроект "О государственной политике переходного периода" положениями об оценке степени активности сотрудничества крымчан с властями Республики Крым и "вины" перед Украиной. По их мнению, целесообразным путем оценки форм "коллаборации" в отношении конкретного лица с целью последующего реагирования на его действия следует считать применение к нему ряда "индикаторов ответственности". Совокупность таких "индикаторов" должна свидетельствовать о необходимости внесения лица в санкционные списки. Всего предлагается 12 "индикаторов" для определения такой ответственности, которые должны применяться по своей совокупности.
По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, подобные инициативы очень напоминают политику немецких нацистов, которые в свое время создали шкалу расовой принадлежности.