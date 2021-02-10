Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин проведет по видеосвязи закрытую встречу с руководителями российских СМИ 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями российских средств массовой информации. Мероприятие будет непубличным и пройдет по видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня вечером [Путин] проведет свою традиционную ежегодную встречу, которой, кстати, уже не было, наверное, почти год. Он пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных", — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции. Песков добавил, что мероприятие будет непубличным и "без какой-то повестки дня". "Главные редактора и руководители СМИ имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом. Традиционно где-то раз в год Путин такие встречи проводит. Но, к сожалению, в этом году она пройдет также "через телевизор", — заключил пресс-секретарь президента.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
ТАСС: последние новости
Лавров: Запад хочет сделать из России удобную площадку для продвижения своих интересов Лавров: Запад хочет сделать из России удобную площадку для продвижения своих интересов Захарова заявила, что Россия будет решать внутренние проблемы без внешнего участия Захарова заявила, что Россия будет решать внутренние проблемы без внешнего участия Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя
Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
01:07
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
В мире Общество
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
00:58
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение