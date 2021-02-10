Жириновский предложил заменить бутылки в зале Госдумы на «мерзавчики» 

Жириновский взял слово в начале пленарного заседания.

"Я по бытовому вопросу. У нас вода стоит на столах, слишком большие бутылки. Не все выпивают ее. Получается выливаем чистую воду в сточные воды. Давайте сделаем 0,33, а еще лучше 0,1 — сто грамм. Раньше называли "мерзавчиком", когда продавали стограммовую водку. Водка не нужна", — сказал Жириновский.

Он также напомнил, что в начале работы парламента депутатом ставили на столы сладкую газировку, но по инициативе ЛДПР депутаты "воспротивились" этому.

"А теперь я жалею. Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал ставить на столы сюда маленькие бутылочки "Пепси-колы". Пожалуйста, просьба, если можно, сократить объем и посчитать, сколько по стране чистой воды выливается обратно в канализацию из-за неправильной расфасовки", — сказал Жириновский.

"Коллеги, предложение правильное, но Владимир Вольфович, если говорить о затратах, то они будут больше. И если такая тема вынесена на обсуждение, давайте мы ее проработаем с позиции и экономики, и экономии воды. Человек должен употреблять в течение дня от 2 до 3 литров воды. В зале депутаты проводят время от четырех часов и более. Понятно, что мы с вами должны заботиться о тех, кто здесь вместе с нами находятся", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что аппарат ГД изучит вопрос в части финансовых затрат.