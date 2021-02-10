Захарова обвинила руководство ЕС в «двуличии» 

Захарова напомнила, что во время визита в Москву Боррель поздравлял российские власти с успешной разработкой вакцины против коронавируса, отмечал необходимость взаимодействия Кремля с Евросоюзом в рамках борьбы с пандемией.

Он подчеркивал, что европейские страны крайне заинтересованы в российской вакцине, поскольку препаратов не хватает. Однако по возвращении в Европу политик опубликовал пост, в котором заявил «о чуть ли не провале» переговоров с россиянами.

«Либо это какое-то невозможное двуличие, либо ему там какую-то поднастройку подправили», — предположила представитель российского МИД.

Захарова допустила, что на самом деле Евросоюзу со стороны диктуют, как необходимо выстраивать политику в отношении Москвы, поскольку заявления Борреля невыгодны самим европейцам.