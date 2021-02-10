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Москва

Захарова обвинила руководство ЕС в «двуличии» 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Захарова обвинила руководство ЕС в «двуличии»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» обратила внимание на поведение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля. Его риторика меняется в зависимости от места его пребывания, отметила дипломат.
Захарова напомнила, что во время визита в Москву Боррель поздравлял российские власти с успешной разработкой вакцины против коронавируса, отмечал необходимость взаимодействия Кремля с Евросоюзом в рамках борьбы с пандемией.
Он подчеркивал, что европейские страны крайне заинтересованы в российской вакцине, поскольку препаратов не хватает. Однако по возвращении в Европу политик опубликовал пост, в котором заявил «о чуть ли не провале» переговоров с россиянами.

«Либо это какое-то невозможное двуличие, либо ему там какую-то поднастройку подправили», — предположила представитель российского МИД.

Захарова допустила, что на самом деле Евросоюзу со стороны диктуют, как необходимо выстраивать политику в отношении Москвы, поскольку заявления Борреля невыгодны самим европейцам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает вакцину собственного производства, чтобы усилить своё влияние на территории постсоветского пространства и стран Восточной Европы.
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Комментарии 2
Политика , Денис Шмыгаль , Мария Захарова , МИД , ЕС , газета "Известия"
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