Говоря об обстановке на мировой арене, министр отметил, что любые попытки Российской Федерации «стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права» встречают «все более ожесточенное сопротивление» со стороны тех западных коллег Москвы, «которые хотят сделать нас по большому счету „послушными“, хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

Дипломат указал, что они также хотят, чтобы Россия «была „удобной“ территорией для продвижения их собственных интересов» как в сферах безопасности и экономики, так и в сфере общественно-политической.

По словам Лаврова, эти попытки стран Запада «становятся все более и более ожесточенными».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад всегда найдет повод для введения антироссийских санкций.