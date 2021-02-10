Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир» 

Потеряв надежду выстроить диалог с командой Зеленского, Москва рассматривает два варианта будущего ее отношений с Украиной, которые подразумевают разную судьбу для Донбасса. В одном случае он станет автономией в составе пророссийской Украины, в другой — частью не только русского мира, но и самой России. У каждого из вариантов есть свои «минусы» и «плюсы».

Русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, а на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, все они относятся к русскому миру. Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах российской власти с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком

«Россия не смогла продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир» танками. Не сможет и мягкой силой. «Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы».

Это написал глава МИД унитарного националистического государства, где суд запрещает президенту выступать на его родном языке, о многонациональном федеративном государстве, где официальных языков больше трех десятков. Очевидно, он бредит.

Такого рода бред на месте дипломатии и позорное вранье , заменившее на Украине политику, в конце концов вынудили Москву поставить крест на команде Владимира Зеленского и больше не рассчитывать на то, что с некомпетентной украинской властью можно договориться по важным для нас вопросам. Не в последнюю очередь — по проблеме Донбасса.

Как следствие, прямо сейчас Кремль и Смоленская площадь выстраивают альтернативные стратегии взаимодействия с Украиной. И они либо не включают в себя Зеленского, либо нацелены на время после него, то есть на приход к власти в Киеве другой силы.

Информационная и политическая поддержка, которую оказывает Медведчуку Москва, однозначно свидетельствует о том, что он стал той самой «русской ставкой» на Украине (в смысле казино, а не в военном смысле). Подразумевается, что у ОПЗЖ есть шанс возглавить страну, а мы рады ей в этом помочь.

Про Медведчука нужно понимать то, что в глазах украинского националиста он личность крайне одиозная. Это не просто русскоязычный пророссийский политик, это кум Владимира Путина , что для сельского украинского сознания многое значит.

То, что президент России является крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи, автоматически превращает самого Медведчука в агента влияния Кремля.

Таков вердикт украинской пропаганды, а на современной Украине такого вердикта достаточно для того, чтобы Медведчука «обезвредили» как «врага нации» и «изменника родины» — если бы даже не посадили, то запретили бы заниматься политической деятельностью.

Есть мнение, что «охранной грамотой» для него стало то самое крестное родство с Владимиром Путиным. В стране, политические элиты которой запугали себя российскими танками под Мариуполем или даже под Харьковом, этот человек воспринимается как «канал связи» с Кремлем для особых и экстренных случаев, утратить который просто опасно.

Из-за этого же «путинского» бэкграунда Медведчук и связанные с ним люди после государственного переворота 2014 года, откола Крыма и начала гражданской войны казались на Украине бесперспективной политической силой, мол, за «пятой колонной» народ не пойдет. Но времена меняются: сейчас ОПЗЖ — лидер электоральных симпатий украинцев , что связано прежде всего с банкротством сначала власти президента-националиста Порошенко, а потом и власти некомпетентного президента Зеленского

Если на их месте окажется человек Медведчука или сам Медведчук, это, как видится из Москвы, позволило бы выйти из кризиса в отношениях между нашими странами и решить проблему Донбасса через выполнение Минских соглашений . Власть Медведчука представляется как та власть, которая все-таки даст Донецку и Луганску особый статус, то есть такая Украина, которой можно доверить наших русских людей.

Есть и альтернативная стратегия, которую выстраивают больше снизу, чем сверху, но при явной благосклонности наших верхов. Это самоопределение ДНР и ЛНР как русских национальных государств с последующей интеграцией этих республик в общее с Россией пространство вплоть до включения в состав РФ.

Понятно, что эта стратегия действий в отношении Украины подразумевает жесточайшую конфронтацию между Москвой и Киевом и между Москвой и Западом, но самая кровоточащая проблема русского мира — проблема Донбасса — будет решена наиболее желанным для его населения образом.

Понятно и то, что такой сценарий полностью противоречит сценарию восстановления отношений с Киевом при воцарении там условно пророссийских сил. Тут или одно — и тогда Донбасс станет частью России с плохо прогнозируемыми сейчас последствиями, или другое — и тогда ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, значительно укрепив там электоральную базу условного Медведчука.

По тому, сколько внимания и ресурсов наша власть тратит на эти стратегии, видно, что приоритетной для нее является стратегия с Медведчуком.

С главой политсовета ОПЗЖ проводит встречи руководство РФ, а самой ОПЗЖ позволяют пиариться на главном достижении современного российского государства — вакцине «Спутник V». При этом на интеграционном форуме в Донецке российская власть продолжала придерживаться принципа незримого присутствия. Появление там Симоньян, структуру которой воспринимают как главный рупор Москвы, стало однозначным сигналом о доброжелательном настрое Кремля к организаторам форума. Но в то же время Кремль оставляет за собой возможность сделать вид, будто ничего не было, а Симоньян — всего лишь частное лицо.

Таким образом, «русский Донбасс» — это для Москвы пока что запасной план. К нему присматриваются на случай такого кризиса, когда уже нечего будет терять. А форум в Донецке — месседж, посланный Киеву и Западу и гласящий примерно следующее: если вы не хотите по-хорошему, мы готовы решить проблему по-своему — но все равно решить, как решили с Крымом.

«По-хорошему» — это с Медведчуком или даже с Зеленским, который каким-то чудом обрел мудрость и волю, но так, чтобы Донбасс остался русским, влившись в Украину по боснийскому варианту и блокируя для нее возможность вступления в НАТО в будущем.

Плюсы такой стратегии в том, что она не содержит острого военно-политического кризиса, сделает возможной перезагрузку в отношениях России с Украиной и с Европой, подразумевает стратегическое влияние Москвы на решения Киева. Украинские политики отнюдь не врут, когда говорят, что Минские соглашения для их державы кабальны, а их, как любит говорить Сергей Лавров , «имплементация» по сути означает для Украины признание военного поражения и выплату репараций частью суверенитета.

Тогда в «русский мир» войдет не только Донбасс, а, пусть и в другой форме, все русские Украины, о которых говорил Песков.

Минус в том, что при внешней «цивильности» такая стратегия отнюдь не выглядит реалистичной. Она, может быть, соответствует международным договорам и выгодна как для России, так и для Украины, но воплотить ее крайне трудно с технической точки зрения.

Прежде всего, она неисполнима со стороны Донбасса, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь

К Минским соглашениям в Донецке в принципе относились как к чему-тио заведомо нереализуемому и даже невообразимому, потому что трудно вообразить такое, чтобы, например, украинские военные и ополченцы участвовали в выборах и вели агитацию за себя в ДНР, перейдя через линию фронта, а именно это Минские соглашения и подразумевают, там есть неудобные вещи не только для Украины.

Вторая проблема с точки зрения исполнимости — иллюзорность самой идеи о том, что Медведчук и Ко способны прийти к власти на Украине электоральным путем. Социология дает им хороший прирост голосов, но демография работает не в их пользу . Скорее этой политической силе уготована роль, зашитая в ее названии — быть «вечной оппозицией», против которой блокируются все остальные партии — националистические, либеральные и прозападные, как это происходит в Прибалтике.

Предполагаемый потолок ОПЗЖ — 30–35% голосов: достаточно, чтобы выиграть выборы, но недостаточно для того, чтобы взять власть.

Третья и главная проблема в том, что Россия не может доверять вообще никакой власти на Украине, даже конструктивной и пророссийской без кавычек. По той простой причине, что на зыбкой почве украинской государственности не может быть устойчивой любая власть. Если «русский мир» и победит в Киеве в полном соответствии с законом, он рискует быть смятен очередным «майданом» или столкнуться с тотальным саботажем в стране, где критично велика роль националистов и посольства США.

Каким бы большим ни казался возможный выигрыш от политических инвестиций в Украину, успех окажется временным. А Донбасс может остаться русским навсегда.